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18:31 22 يونيو/ حزيران 2019
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    قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي

    حميدتي: السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
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    قدم نائب المجلس العسكري السوداني الانتقالي الحاكم الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) الشكر لكل من السعودية ومصر والإمارات.

    إضراب السودان
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    وحسب "العربية" السعودية قال الفريق حميدتي: "أشكر السعودية والإمارات حكومة وشعبا على ما قدمتاه للسودان".

    وأضاف: "السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه".

    ومن ناحية أخرى قال حميدتي إن "قوات الدعم السريع السودانية تحارب الإرهاب والهجرة غير الشرعية".

    وأضاف نائب رئيس المجلس: "نريد حكومة تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات في السودان".

    وقال الفريق حميدتي إن البنية التحتية والخدمات في السودان من أولويات المجلس العسكري".

    وتظاهر مئات السودانيين في عدد من عواصم الولايات الخميس للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين مع استمرار حالة الاضطراب منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير قبل أكثر من شهرين.

    واحتشد محتجون في مدن ود مدني والأبيض وبورسودان لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة.

    كما تظاهر العشرات في العاصمة الخرطوم بمن فيهم موظفون في بنك الخرطوم الخاص، وهو أكبر مصرف في البلاد، وهتفوا "مدنية" وهم يلوحون بعلم بلادهم.

    وقالت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة إن قوات الأمن اعتقلت موظفين في وزارة الصحة انضموا للاحتجاجات المطالبة بحكم مدني. ولم يصدر تعليق بعد من المجلس العسكري على ذلك.

    وانهارت المحادثات التي كانت تجرى بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف المعارضة عندما فضت قوات الأمن الاعتصام الذي كان خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو حزيران مما أسفر عن مقتل العشرات.

    وعلى مدى أسابيع يحتدم الجدل بين الجانبين بشأن ما إذا كان المدنيون أم العسكريون سيهيمنون على مجلس سيادي جديد لقيادة السودان نحو إجراء انتخابات منذ أن عزل الجيش البشير واعتقله في أبريل نيسان.

    وأثارت الفوضى التي طال أمدها في السودان قلق قوى عالمية وخاصة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على الخرطوم في عهد البشير بسبب مزاعم عن دعم جماعات مسلحة خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور.

    ونقلت وكالة السودان للأنباء عن بيان أصدره المجلس العسكري أن قرارا صدر بإقالة النائب العام وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له.

    وقالت الوكالة الرسمية "أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قرارا اليوم أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه وعين بديلا عنه مولانا عبد الله أحمد عبد الله نائبا عاما مكلفا".

    وأشارت الوكالة إلى أن النائب العام الجديد كان رئيسا للنيابة العامة لقطاع الخرطوم وترأس بحكم منصبه السابق رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام.

    ودعا المجلس العسكري لاستئناف المفاوضات أمس الأربعاء لكن لم يصدر بعد رد من المعارضة على تلك الدعوة.

    ولم تعقد محادثات مباشرة بين الجانبين منذ فض الاعتصام لكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الأفريقي حاولا التوسط لحل الأزمة. وقالت مصادر في المعارضة إن مبعوثا عن أبي أحمد سيعود قريبا للخرطوم بمقترحات للجانبين.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, المجلس العسكري الانتقالي, حميدتي, مصر, الإمارات, السعودية, السودان
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