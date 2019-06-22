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18:31 22 يونيو/ حزيران 2019
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    البحرين - المنامة

    البحرين تحدد موعد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة

    © flickr.com / Paolo Gamba
    العالم العربي
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    يبدأ في البحرين، اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل سريان قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحظر العمل، من الثانية عشرة ظهرا وحتى الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، على جميع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك لمدة شهرين.

    مجلس حقوق الإنسان
    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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    القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة، اليوم السبت، يهدف القرار إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف.

    كما يهدف إلى الحد من الحوادث المهنية خلال هذه الفترة من العام، التي تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة ونسب الرطوبة العالية، مقارنة بغيرها من شهور فصل الصيف.

    وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء مسح ميداني، وإعداد قاعدة معلومات توضح المواقع المستهدفة وحجم العمالة فيها، لتنفيذ الحملة التفتيشية لضمان التطبيق الأمثل للقرار.

    وتم إقرار التشريع في إطار حرص مملكة البحرين على ترسيخ المضامين الإنسانية العالية في سوق العمل، والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، لتوفير بيئة العمل السليمة والصحية التي تحفظ السلامة الجسدية والنفسية للعاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية.

    وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، في هذا السياق، بالتعاون الإيجابي والتزام غالبية أصحاب العمل ومنشآتهم بالقرار خلال السنوات الماضية، والتي كانت في حدود 98 بالمئة.

    وشدد في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث سيتم مسائلة المخالفين قانونياً وفرض غرامات مالية عليهم، ومضاعفتها في حال تعدد المخالفة.

    وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 192، من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012".

    كما ينص على أنه "يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب 15، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار [1300 دولار أميركي)، ولا تزيد عن ألف دينار [2600 دولار]، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

    الكلمات الدلالية:
    سوق العمل, حظر, درجات الحرارة, حقوق الانسان, البحرين
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