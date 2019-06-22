مصر تعلن مشاركتها رسميا في ورشة البحرين

أعلنت مصر، اليوم السبت، مشاركتها في ورشة المنامة حول الاقتصاد الفلسطيني، والمقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين برعاية أميركية، والتي دعت السلطة الفلسطينية لمقاطعتها.

وتابع المتحدث أن "المشاركة المصرية تهدف لمتابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة، وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقاً للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".