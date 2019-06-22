رئيس تحرير"عكاظ": أمريكا والسعودية لن تسمحا بتهديد إيران للمنطقة

عملية إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة دون طيار، كان له أثر كبير على الأوضاع في المنطقة، نظرا للتخوفات من نشوب حرب مدمرة.

ويرى المراقبون أن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في هذا التوقيت، كان يحمل الكثير من الرسائل.

قال جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" السعودية، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم السبت 22 يونيو / حزيران: "السلوك الإيراني السلبي في المنطقة، والمهدد لدول الإقليم، لم يطرأ عليه أي تغيير، بل زادت حدته في الكثير من الأوقات إلى أن وصلنا إلى إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة".

وأضاف رئيس تحرير "عكاظ": "إيران تهرب الصواريخ والأسلحة وتدعم المتمردين (الحوثيين) والجماعات المسلحة وتشن هجمات صاروخية تستهدف المدن السعودية عن طريق أذرعها في المنطقة".

وأوضح الذيابي: "عملية التواصل بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي عملية تشاور طبيعية وفقا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وبحث قضايا المنطقة وطرق التعامل مع المتغيرات والتحديات"، مضيفا: "لا يمكن السماح للنظام الإيراني بالاستمرار في سلوكه الحالي".

وتابع رئيس تحرير "عكاظ": "أن العالم يعرف جيدا ما تقوم به إيران، حيث يعتقد (الملالي) أنهم قادرون على تغيير خريطة المنطقة، وهذا غير مقبول سواء من السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "لا حظنا في الفترة الأخيرة، ارتفاع سهام النقد الأمريكي، التي كان آخرها بعد إسقاط الطائرة، حيث كان ترامب ينتوي الرد، لكنه قرر ألا يذهب إلى ذلك، حيث أن إيران دولة مارقة تلعب بسياسة شيطانية تمتد من أفغانستان إلى اليمن وغيرها".

وأكد الذيابي: "إيران تعمل على بث الفتن في المنطقة عن طريق الطائفية لضرب التعايش بين الشعوب، بتشكيل خلايا إرهابية وعصابات مسلحة، والموضوع يحتاج الكثر من التحرك، وبناء عليه كان التواصل بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي ترامب".

وتصدر نبأ الاتصال الهاتفي، الذي جرى بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عناوين الصحف السعودية، صباح اليوم السبت، نظرا لتوقيت الاتصال عقب إسقاط طهران للطائرة الأمريكية دون طيار، أمس الجمعة، وما تبعه من تصريحات للرئيس الأمريكي حول الرد العسكري، الذي ما لبث أن تراجع عنه.