أمير قطر يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات من أجل دفعها إلى آفاق أرحب.

كما تناول اللقاء الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة إسلام آباد مساء اليوم السبت، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويتخلل زيارة الشيخ تميم بن حمد إلى جمهورية باكستان التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني وجه، في الـ12 يونيو/ حزيران الجاري، دعوة لأمير قطر لزيارة بلاده.

وقبل الزيارة أصدرت السفارة الباكستانية في الدوحة بيانا، قالت فيه إن "سمو الأمير يعقد محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني وسيجتمع مع الرئيس الباكستاني وسيناقش الجانبان سبل ووسائل بناء شراكة اقتصادية قوية ومتبادلة المنفعة. خلال الزيارة، ستوقع باكستان وقطر مذكرات تفاهم واتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات"، وذلك حسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وأضاف بيان السفارة أنه من المتوقع أن تؤدي زيارة سمو الأمير إلى تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين باكستان وقطر وتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرى خان زيارة رسمية إلى الدوحة استمرت عدة أيام، التقى خلالها أمير البلاد ورئيس الوزراء، كما عقد اجتماعا موسعا مع رجال أعمال قطريين باستضافة غرفة تجارة قطر.