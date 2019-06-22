وكالة: المعارضة السودانية توافق على بنود الوساطة الإثيوبية

التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان: تسلمنا يوم الخميس مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبى ووافقنا على جميع النقاط، بحسب ما أفادت "رويترز".