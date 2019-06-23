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05:09 23 يونيو/ حزيران 2019
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    فايز السراج

    وزير ليبي سابق: أطراف كثيرة تعمل لصالح السراج في الخارج

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    العالم العربي
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    أكد وزير الصحة السابق في الحكومة الليبية المؤقتة رضا العوكلي، أن هناك مجموعات كبيرة تعمل لصالح حكومة الوفاق في مختلف دول العالم لتسويق ما يحدث في طرابلس على أنه اعتداء على العاصمة، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا في لندن لتوضيح الوضع السياسي في ليبيا بكل شفافية وأمانة للعالم والمجتمع الدولي.

    بنغازي — سبوتنيك. وقال العوكلي في حوار خاص مع وكالة سبوتنيك إن "هناك فريق كبير من سياسيين وإعلاميين وغيرهم يعملون لصالح حكومة السراج الغير معتمدة من قبل البرلمان"، مشيراً إلى أن "حكومة السراج قد رفضت من البرلمان الليبي في طبرق أكثر من مرة ولكن للأسف اعتمدت بقرار من مجلس الأمن الدولي وهذا نعتبره قرار خاطئ".

    الجيش الليبي
    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
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    وأوضح وزير الصحة الليبي السابق أن "اتفاق الصخيرات عام 2015 لم يعتمد حكومة ولكن كان قرار من مجلس الأمن في نهاية ديسمبر 2015 ، باعتماد حكومة الوفاق التي لم يكن لها وجود في ذلك الوقت"، موضحاً أن "من المضحك أن تعتمد حكومة لا وجود لها في فبعد قرار مجلس الأمن رفضت حكومة السراج من قبل مجلس النواب الليبي والمؤسف أن المجتمع الدولي يعتمد حكومة لا وجود لها وهذا ضد جميع الأعراف الدولية والدبلوماسية والإنسانية المتعارف عليها".

    حول أهمية منتدى لندن الذي سيقام في نهاية حزيران/يونيو الجاري حول ليبيا أكد العوكلي على أن "مؤتمر لندن سوف يطمح إلى توضيح الوضع السياسي في ليبيا بشفافية وبأمانة أكثر بدون أي أيديولوجيات لأننا نتحدث بلسان الشعب الليبي المغلوب على أمره وخاصة أبناء وأهلنا في طرابلس وفي المناطق التي تعاني أما لأسباب سياسية كما يحدث في طرابلس أو لأسباب بيئية كما يحدث في مدينة غات أو لأسباب أمنية كما يحدث في الجنوب".

    محطة نفط في ليبيا
    © Sputnik . Andrey Stenin
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    وأشار إلى أن "مؤتمر لندن كان ضروريا لذلك وجب علينا إيصال هذا الرسالة للمجتمع الدولي بالدرجة الأولي بأن طوق النجاة للشعب الليبي هو الجيش الوطني الليبي"، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي وإن يعرف ما يحدث في ليبيا ولكن للأسف لم يعلن أنه يعلم ووسائل الإعلام الليبية وغيرها لا تعمل بما فيه كافية لصالح الجيش الوطني الليبي ولكنه يعمل أكثر من اللازم لصالح السراج ومختطفي السراج".

    وختم حديثه قائلاً:"في هذا المؤتمر سيكون وقوفنا مع الحق ومع الجيش على المستوى الوطني والمستوى العالمي من أجل إيصال رسالتنا الداعمة لمن يحمل السلاح من أجل إنقاذ ليبيا من المأزق التي تمر به ألان".

    يشار إلى أن منتدى لندن سينطلق من العاصمة البريطانية يوم 29يونيو/حزيران وسوف يسلط الضوء على شرعية القوات المسلحة العربية الليبية من الناحية القانونية والمحلية وأن هذا الجيش هو ركيزة للدولة المدنية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة على أرض خصبة خالية من الإرهاب والتطرف والمليشيات بمشاركة نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الليبي من ليبين وعرب وأجانب بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية ومدنية من بينهم سفراء دول ومستشاري رؤساء دول سابقين.

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    فايز السراج, ليبيا
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