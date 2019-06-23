ليبيا ستشارك في قمة 5 + 5 المنعقدة في مدينة مرسيليا الفرنسية

صرح وزير الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، اليوم الأحد، أن دولة ليبيا ستشارك في قمة الضفتين 5 + 5 المنعقدة في مدينة مارسيليا الفرنسية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة التعاون بين ضفتي المتوسط.