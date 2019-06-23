وزير الخارجية اللبناني يواجه انتقادات لاذعة خلال جولة داخلية

واجه وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، يوم أمس السبت انتقادات واسعة من المواطنين وذلك خلال زيارته لمنطقة بعلبك الواقعة في البقاع الشمالي.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وصوتية للقاء الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل مع عدد من أبناء بعلبك خلال جولته في البقاع الشمالي، حيث وقع تلاسن بينه وبين عدد من الحاضرين.

وين بكون.. بكون في هرج ومرج وبهدلة..

معلومات انو #جبران_باسيل اكل بهدلة بِ #بعلبك..

احدى الحاضرات من ناجحين مجلس الخدمة المدنية بعد ما زركوه بالأسئلة قالتلو حاجتك تكذب و انتو اكتر تيار طائفي و حاجتك تكذب على العالم.. قام زِعِل و فل..

ويوجد تسجيلات.. pic.twitter.com/6Q2h4mSltC — Selmen Bou Nehme 🇱🇧 (@Selmen_BN) June 22, 2019

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يحمل الميكروفون ويعاتب الوزير بأن المنطقة محرومة ولا يوجد فيها ولا أي مدير عام أو سفير.

ورد عليه الوزير باسيل بالقول: "مختار ما حدا بيقبع حدا بهالمدينة". وحصل هرج ومرج بعدها وتقدم الرجل باتجاه المسرح الا انه تم منعه من التقدم ثم غادر القاعة محتجا.

البنت يللي واجهت باسيل

من ناجحين #مجلس_الخدمة_المدنية pic.twitter.com/HrjBiMpWTX — إبن الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيران (@Eben_Eljiran) June 22, 2019

كما انتشر تسجيل صوتي حيث وقع تلاسن بين باسيل وإحدى السيدات على خلفية اتهامها رئاسة الجمهورية بعرقلة إصدار مرسوم تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لصالح وزارة المالية بسبب ما يعتبره باسيل خللا طائفيا في النتائج.