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    مشروع سعودي جديد في اليمن... والكشف عن التفاصيل خلال أيام

    © AP Photo / Fethi Belaid
    العالم العربي
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    قالت وزارة الأشغال العامة والطرق اليمنية إن الترتيبات الخاصة ببدء تأهيل طريق العبر الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية، وصلت إلى مراحلها النهائية.

    علم المملكة العربية السعودية
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
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    وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة خلال الأيام القليلة القادمة، بحيث يتم إعادة تأهيل الطريق الحيوي بما يضمن إنجاز أعمال التأهيل بشكل متوازي في كل المقاطع وبفترة زمنية قصيرة.

    وأكدت وزارة الأشغال أنها تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتوفير التمويل اللازم لاستكمال إجراءات وبرامج تأهيل البنية التحتية وفي مقدمة ذلك الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات اليمنية خلال الأشهر القادمة.

    وكشفت الوزارة عن تكفل المملكة العربية السعودية عبر "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" بتمويل وتنفيذ مشروع تأهيل طريق العبر.

    وقالت إنه سيتم الإعلان رسميا عن التفاصيل الخاصة بالمشروع خلال الأيام القليلة القادمة.

    وأوضحت وزارة الأشغال أن هذا المشروع الهام يأتي بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مما سيعزز من جهود الحكومة في إعادة بناء ما دمرتة الحرب وتحسين الخدمات وإدارة عجلة التنمية.

    وأكدت وزارة الأشغال أنها تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مُعين عبدالملك لتوفير التمويل اللازم لاستكمال إجراءات وبرامج تأهيل البنية التحتية وفي مقدمة ذلك الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات اليمنية خلال الأشهر القادمة.

    يذكر أن رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر سبق أن وجه في شهر مايو/ أيار 2017 بصرف مبلغ خمسمئة مليون ريال وإيداع المبلغ في حساب وزارة الأشغال العامة لترميم وإعادة تأهيل طريق العبر بعد تواتر شكاوى المواطنين بهذا الشأن وتكرر الحوادث المرورية للمسافرين عبر هذا الخط.

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