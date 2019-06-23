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15:44 23 يونيو/ حزيران 2019
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    البحرين المنامة

    الفصائل الفلسطينية تجدد رفضها لورشة البحرين

    © AFP 2019 / MARWAN NAAMANI
    العالم العربي
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    أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مجددا رفضها لورشة المنامة التي تعتبر، بحسب مراقبين، أولى خطوات تنفيذ ما يعرف بـ "صفقة القرن"، ودعت إلى مشاركة واسعة في فعاليات منددة بالورشة بالتزامن مع انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

    رام الله- سبوتنيك وشددت الفصائل، عقب اجتماع عقد بمكتب الجبهة الديموقراطية في غزة، اليوم الأحد، على وحدة الموقف الفلسطيني من مؤتمر البحرين، وأعربت عن أملها في أن ينعكس ذلك إيجابا على ملف المصالحة الداخلية بين فتح وحماس.

    رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
    © AP Photo / Mohamad Torokman
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    وقال مسؤول الجبهة الشعبية للقيادة العامة، لؤي القريوتي، في القطاع، للصحفيين عقب الاجتماع، إن "المؤتمر الاقتصادي في البحرين رأس المؤامرة على القضية الفلسطينية ومحاولة لتحويل الحقوق السياسية الثابتة إلى بعض التحسينات الاقتصادية بأموال عربية"، معتبرا ان ذلك يشكل ما وصفه بـ "قمة الصلف الأميركي والإسرائيلي".

    وأكد القريوتي وحدة موقف الفصائل الفلسطينية كافة على رفض ومجابهة صفقة القرن ومؤتمر البحرين، لافتا إلى اتفاق الفصائل على مجموعة من الفعاليات للتنديد بالمؤتمر.

    وتابع "يوم الثلاثاء المقبل سيشهد اضربا شاملا في كافة مناطق قطاع غزة مع الدعوة لرفع أعلام فلسطين والأعلام السوداء في الشوارع وعلى أسطح المنازل"، داعيا إلى الالتزام بالإضراب والعمل على إنجاحه.

    وأضاف القريوتي "أن مؤتمرا شعبيا سيعقد في السادسة من مساء اليوم نفسه بالتزامن مع مؤتمر البحرين لنقل رسالة إلى العالم أجمع كل العالم ان الشعب الفلسطيني بكل أطيافه يرفض المؤتمر".

    وتابع "سيشهد الأربعاء المقبل تظاهرة حاشدة أمام مقر الامم المتحدة لمخاطبة العالم وإعلامه بأن فلسطين ليست للبيع فيما تكتمل الفعاليات بمؤتمر شعبي للوجهاء والمخاتير (عمد القرى والنواحي) بمخيم العودة في غزة".

    ومن المقرر أن تنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة يوم الثلاثاء المقبل وعلى مدى يومين ورشة اقتصادية حول الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

    وأعلنت واشنطن والمنامة، في بيان مشترك الشهر الماضي، عقد الورشة يومي 25 و26 حزيران/يونيو للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ما اعتبره مراقبون بمثابة خطوة أولى لتنفيذ خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

    وقال البيت الأبيض إن المؤتمر "فرصة محورية لعقد اجتماع بين الحكومة، والمجتمع المدني، وقادة الأعمال، لتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات، وحشد دعم من الاستثمارات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تتحقق من خلال اتفاقية سلام".

    وجاء في بيان مشترك أن البحرين ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة، ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، وذلك في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو/ حزيران 2019.

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    أخبار فلسطين, الفصائل الفلسطينية, البحرين, فلسطين
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