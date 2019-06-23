هزة أرضية قوية تضرب إقليم كردستان العراق

ضربت هزة أرضية قوية مساء اليوم الأحد إقليم كرستان شمالي العراق.

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم الأحد، 23 حزيران/يونيو، بأن هزة أرضية قوية ضربت إقليم كردستان شمالي العراق.

يتبع…