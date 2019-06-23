الإمارات والبحرين تدينان الهجوم على مطار أبها السعودي

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة.

يتبع…