رسميا... محمد ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في بالبلاد.

موسكو — سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان: "الغزواني رئيسا لموريتانيا بنسبة 52.01 بالمائة".

وقال ولد بلال في مؤتمر صحفي ليل الأحد / الاثنين، إن "الانتخابات التي جرت السبت تعتبر انتصارا للشعب الموريتاني ولبنة في تعزيز ديمقراطية البلد"، وأكد أن "اللجنة نظمت انتخابات شفافة فتحت الباب أمام أول تناوب سلمي على السلطة في تاريخ البلد".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 62.66 بالمئة.

وكان أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية قد أعلنوا، أمس الأحد، رفضهم للنتائج الأولية للانتخابات التي أسفرت عن فوز مرشح السلطة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.

وقال المرشحون بيرام ولد اعبيد، وسيدي محمد ولد بوبكر، ومحمد ولد مولود، وكان حامدينو، في مؤتمر صحفي بنواكشوط "نرفض هذا النتائج التي لا تعكس تطلعات الشعب الموريتاني لإحداث التغيير".