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10:05 24 يونيو/ حزيران 2019
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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، 14 مايو/ أيار 2019

    بومبيو يصل إلى السعودية لعقد محادثات بشأن الأزمة مع إيران

    © Sputnik . Ekaterina Lyzlova
    العالم العربي
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    وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين 24 يونيو/حزيران، إلى السعودية، لإجراء محادثات وسط تصاعد التوترات مع إيران.

    ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إنه من المتوقع أن يلتقي بومبيو في مدينة جدة مع الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

    المدمرة الأمريكية روس
    © AP Photo / Ford Williams
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    وتأتي زيارة بومبيو إلى السعودية، قبل زيارته المتوقعة إلى الإمارات، لإجراء محادثات متوقعة أخرى بشأن تصاعد التوتر مع إيران.

    وكانت اللجنة الرباعية حول اليمن، والمشكلة من السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، قد أدانت ما وصفته بأنشطة إيران التي تضرب استقرار الشرق الأوسط، داعية كذلك جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

    وأعربت اللجنة، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها مساء اليوم الأحد، عن قلقها حيال التوترات المتصاعدة في المنطقة والمخاطر "التي تشكلها الأنشطة الإيرانية الضاربة للاستقرار والأمن والسلم في اليمن والمنطقة، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة في 12 أيار/مايو وفي خليج عمان في 13 حزيران/يونيو (الجاري)".

    كانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت، الخميس الماضي، إسقاط طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأميركية، خلال تحليقها فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

    فيما أعلن الجيش الأمريكي أن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

    جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتنع "في آخر لحظة" عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، عقب إسقاطها طائرة استطلاع أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، بين الخليج وبحر عمان، قبل عدة أيام.

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