تفاصيل لقاء الملك سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي في الرياض

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".
يتبع…
#عاجل_واس #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.https://t.co/qgO9TGrq46#واس pic.twitter.com/cipFGIk79J— واس (@spagov) June 24, 2019
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