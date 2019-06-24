تفاصيل لقاء الملك سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي في الرياض

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.