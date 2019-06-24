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12:51 24 يونيو/ حزيران 2019
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    مفاعل نووي حراري

    كوريا تتعاون مع الإمارات في مجال الطاقة النووية

    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
    العالم العربي
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    أعلنت شركة "نواة" للطاقة، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية، مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، لتوفير خدمات الصيانة الطويلة الأجل لمحطات "براكة" النووية، الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي؛ وذلك بدعم من شركة "كيبكو" الكورية لخدمات المحطات والهندسة.

    القاهرة — سبوتنيك. ووفقا للصفحة الرسمية لـ "نواة"، فإن الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية وشركة "كيبكو" لخدمات المحطات والهندسة، تلتزمان بموجب الاتفاقية بتقديم خدمات لدعم شركة "نواة" في إجراء عمليات الصيانة في مشروع محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية.

    مفاعل نووي
    © Sputnik . Alexei Malgavko
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    وقال الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، مارك ريدمان: "وضعنا، من خلال هذه الاتفاقية، إطار عملٍ متطور وعالي الكفاءة لمزوّدي خدمات الصيانة، الذين يجمعون بين أفضل خبرات الصيانة في البنية التحتية للمحطات الحرارية والنووية، وكذلك المعرفة المتعمقة بخصوص تكنولوجيا المفاعلات النووية المتقدّمة".

    من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، جاي-هون تشانغ: "نجحنا من خلال توقيع هذه الاتفاقية في تطوير منظومة تعاون جديدة وشاملة ستضمن لفريقيّ العمل الكوري والإماراتي العمل، والتعاون كفريق واحد".

    وسيتولى ائتلاف، يضم الشركة الكورية للطاقة، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، تقديم خدمات الصيانة الخاصة بدعم أنشطة الصيانة الروتينية ومعالجة انقطاع التيار الكهربائي، في محطات "براكة" للطاقة النووية الأربع، تحت إشراف شركة "نواة".

    كما سيتولى القيام بدور رئيسي في تقديم خدمات الصيانة، بما يشمل عمليات التخطيط والتنفيذ، تحت قيادة "نواة".

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    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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    وتلتزم الشركتان بتوفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة، من خبراء إشراف وإداريين، بالإضافة إلى خبراء إدارة عمليات الصيانة، والذين سيعملون على دعم أنشطة السلامة والصيانة ومراقبة الجودة في محطات "براكة".

    وستقوم الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية بإجراء خدمات الفحص والتشخيص والتفتيش والصيانة والاستبدال، وغيرها من المهام ذات الصلة بالمكونات والمعدّات النووية وغير النووية في محطات "براكة".

    وتجري "نواة" حالياً الاستعدادات لتحميل الوقود النووي في المحطة الأولى في "براكة"، في الفترة ما بين نهاية عام 2019 ومطلع عام 2020؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

    و"نواة" هي شركة مساهمة خاصة، مقرها مدينة مصدر بأبوظبي؛ تأسست بموجب اتفاقية مشتركة بين المساهمين المتمثلين بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بنسبة 82 بالمئة، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، بنسبة 18بالمئة.

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