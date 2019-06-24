الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلا

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن "الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
#عاجل_واس #خادم_الحرمين_الشريفين يأمر بترقية وتعيين 38 قاضياً بـ #وزارة_العدل.https://t.co/qGhe4ZdvFy#واس pic.twitter.com/rJUkNx1gi7— واس (@spagov) June 24, 2019
ودعا وزير العدل أن "يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم".
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