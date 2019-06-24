بعد سماعه الكلمات الأخيرة... الجبير يتحدث مجددا عن عملية قتل خاشقجي

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بعد سماعه الكلمات الأخيرة... الجبير يتحدث مجددا عن عملية قتل خاشقجي

الجبير: كالامارد معروفة بمواقفها السلبية تجاه السعودية ولم يكن لديها التفويض اللازم لكتابة تقرير عن عملية قتل خاشقجي الجبير: تقرير كالامارد حول قتل خاشقجي مليء بالتناقضات وبتشويه الحقائق ولا تأثير له يتبع…