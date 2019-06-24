طلب خاص... ماذا فعل محمد بن سلمان عقب تناوله وجبة الغذاء مع بومبيو (فيديو)

لبى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طلبا خاصا من طفل، كان متواجدا، أثناء تناوله الغذاء مع وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو في جدة، اليوم الاثنين.

فبعدما انتهى ابن سلمان، من تناول الغذاء مع بومبيو، في المطعم المطل على كورنيش جدة، تقدم الطفل ناحية ولي العهد السعودي، وطلب منه التقاط صورة "سيلفي" معه.

فوافق ولي العهد السعودي على طلب الطفل، والتقط الصورة معه بواسطة الهاتف الذكي للأخير، في لقطة نالت رواجا على شبكات التواصل الاجتماعي.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلبي رغبة طفل طلب تصوير "سيلفي" معه ، بعد تناوله الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي في أحد مطاعم جدة.



.#محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جده



— pic.twitter.com/UdpcH1EwiG — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 24, 2019

ومع تداول صور غذاء محمد بن سلمان مع مايك بومبيو على كورنيش جدة، احتل هاشتاغ #محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة المركز الأول في قائمة الموضوعات الأكثر رواجا بين السعوديين في "تويتر"، اليوم الاثنين.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وتأتي زيارة بومبيو إلى السعودية، قبل زيارته المتوقعة إلى الإمارات، لإجراء محادثات متوقعة أخرى بشأن تصاعد التوتر مع إيران.