وزير الأوقاف السوري: الحركات الوهابية والإخوان لا تمت للإسلام بصلة

قال وزير الأوقاف السوري، الدكتور محمد عبد الستار السيد، أن الشعب السوري بكل فئاته وقطاعاته حارب الإرهاب والتطرف، لافتا إلى أهمية دور علماء سوريا في مكافحة التطرف وما قدموه من تضحيات في سبيل ذلك.