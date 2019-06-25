مصر... مصرع 3 وإصابة 13 إثر انفجار في مزرعة

قتل ٣ مزارعين مصرعهم، وأصيب ١٣ آخرين، اليوم الاثنين، إثر انفجار جسم غريب بمزرعة في مدينة وادي النطرون شمالي مصر.

وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية أن بلاغا ورد للشرطة بعثور مزارعين بمدينة وادي النطرون علي جسم غريب، وأثناء تفقدهم ماهيته انفجر فيهم ما أسفر عن تحول أحدهم لأشلاء ووفاة آخر في الحال، وأصيب ١٤ آخرون.

ونقل المصابون لمستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتوفى أحدهم فور وصوله للمستشفى نتيجة إصابته بكسور متعددة بالجمجمة، فيما جرى إسعاف الـ١٣ مصابا الآخرين.

يشار إلى أنه من المنتظر أن تنتقل النيابة العامة لمناظرة أشلاء المزارع المتوفي في مكان الانفجار، وتواصل تحقيقاتها للوقوف علي ظروف وملابسات الحادث.