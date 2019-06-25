"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 11 من الجيش اليمني بعمليات قنص

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الثلاثاء، قنص 11 جندياً من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن وحدة القنص التابعة للجماعة قتلت وأصابت 11 جندياً من الجيش في جبهتي المصلوب والساقية غرب الجوف.

وذكرت أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية من ثلاثة مسارات على مواقع للجيش في جبهة المصلوب، ونقلت "المسيرة" عن مصدر عسكري، إن العملية ألحقت بالجيش خسائر في الأرواح والعتاد.

في محافظة حجة شمال غربي اليمن، شنت "أنصار الله" قصفاً مدفعياً على تجمعات للجيش اليمني غرب مديرية حيران وشمال شرقي مثلث عاهم في مديرية حرض. ووفقاً لـ"المسيرة"، أوقع القصف عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.

في سياق متصل، لقي خمسة من عناصر (تنظيم القاعدة الإرهابي — المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) بينهم قيادي مصرعهم، يوم الاثنين، بقصف شنته طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية على محافظة البيضاء وسط اليمن.