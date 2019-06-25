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12:21 25 يونيو/ حزيران 2019
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    مسؤول إيراني يكشف زيادة التبادل التجاري مع قطر

    © AFP 2019 / Stringer
    العالم العربي
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    توقع سعيد زرين فر، مساعد شؤون التنسيق الاقتصادي في محافظة بوشهر (جنوب إيران)، زيادة التعاون التجاري بين بوشهر وقطر.

    سفينة صورة أرشيفية
    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    مسؤول إيراني يتحدث عن تفعيل خط ملاحي يربط بين بوشهر الإيرانية وقطر
    وأوضح سعيد في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم زيادة التبادل التجاري بين إيران وقطر إلى 5 مليار دولار من خلال الخطط التي جرى اتخذاها، بحسب وكالة "تسنيم الدولية" الإيرانية.

    وقال سعيد: "قطر هي البلد الأقرب لهذه المحافظة (بوشهر)… المسافة القصيرة بين موانىء المحافظة وموانىء قطر زادت من امكانيات التبادل التجاري والاقتصادي".

    وكشف سعيد عن زيادة التبادل التجاري بين محافظة بوشهر وقطر، وقال: "زاد حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر 9 أضعاف خلال العامين السابقين حيث كان الجانب الأكبر من موانىء بوشهر".

    وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وقطر، وقال "سيتم زيادة التبادل التجاري بين إيران وقطر إلى 5 مليار دولار عبر الخطط المتخذة".

    وأمس، قال سياوش أرجمند زادة، المدير العام للملاحة البحرية والموانئ في محافظة بوشهر، إنه في ضوء التعاون والإرادة الجادة لدى مسؤولي هذه المحافظة تمت الاستعدادات لتفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر.

    وأشار أرجمند زادة إلى أن سفينة "غراند فري" المخصصة للشحن ونقل الركاب على طريق بوشهر — قطر البحري، رست الأسبوع الماضي عند المنصة الثالثة في ميناء بوشهر، بحسب وكالة "ارنا" الإيرانية.

    ونوه المسؤول الإيراني إلى أن سفينة غراند يبلغ طولها 144 مترا وتضم 250 غرفة و500 سرير إلى جانب 300 مقعد، وسيتم استخدامها في بادئ الأمر لنقل السلع وبعد توفر الإمكانيات اللازمة فيها، ستنقل الركاب بين البلدين.

    وتابع أن السفينة ستبحر مرتين كل أسبوع لنقل الركاب والسلع على طريق بوشهر- قطر البحري.

    وأكد المسؤول الإيراني أن تفعيل الخط الملاحي البحري يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز التجارة البحرية بين إيران وقطر، كما يتيح فرصا سياحية كبيرة في محافظة بوشهر.

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    أخبار قطر, أخبار إيران, التبادل التجاري, قطر, إيران
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