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15:09 25 يونيو/ حزيران 2019
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    أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يستقبل الرئيس العراقي برهم صالح خلال زيارته للكويت

    عقب زيارة أمير الكويت... اتفاق عراقي كويتي "للسيطرة على الحدود"

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    وقعت قيادات من العراق والكويت اتفاقا من أجل "السيطرة على الحدود البرية بين البلدين".

    وقالت قيادة الحدود العراقية إن اجتماعا عقد في مقر قيادة حدود المنطقة الرابعة بين القيادة العراقية والإدارة العامة لأمن الحدود البرية لدولة لكويت، حسب "السومرية" نيوز.

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    © AP Photo / Anonymous
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    ووقع الاتفاق من أجل السيطرة على الحدود وتبادل المعلومات، وترأس الجانب العراقي اللواء الركن سلام جواد كاظم، ومن الكويت مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء فيصل حمد العيسي.

    وأضاف أن "الاجتماع تناول كافة المتعلقات في حفظ الحدود بين الجانبين كما جرى التوقيع على محضر اتفاق بين البلدين لتحقيق نجاحات جيدة في السيطرة على الحدود وتبادل المعلومات بين البلدين ومعالجة العقبات والمشاكل التي تعترض هذا السبيل خدمة للبلدين واستعدادهما لحفظ الشريط الحدودي".

    يأتي الاتفاق بعد زيارة رسمية قام بها أمير الكويت، صباح الأحمد إلى العراق خلال الفترة الماضية.

    ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد، إلى العراق يوم 19 يونيو/حزيران، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة هي الثانية له منذ نحو سبع سنوات.

    وبحث أمير الكويت مع رئيس الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، ملفات عدة منها العالقة بين البلدين، وتأمين الخطوط الملاحية من أي حرب وشيكة قد تندلع بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران.

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