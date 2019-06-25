دبلوماسي سوري: كيف نضحي بإيران لصالح أنظمة تآمرت علينا

عمان — سبوتنيك وتساءل علوش عن "فائدة الجامعة العربية وقد باتت معظم الأنظمة العربية فيها ترى في إسرائيل المحتلة لفلسطين صديقا وفيا ودودا".
وتساءل علوش "كيف يمكن أن نضحي بمن وقف مع سوريا والعرب لصالح الأنظمة التي تآمرت على سوريا وتذهب إلى إقامة علاقات مع المحتل وتعتبره الصديق الصدوق، في حين تعتبر من يقف ضد هذا المحتل عدوا".
وتابع القائم بالأعمال "الجامعة العربية ليس استوديو لالتقاط الصور التذكارية، بل هو منبر للتعبير عن إرادة الشعوب، وهو الأمر الذي نراه بعيد جدا عن مضمون اجتماعات الجامعة العربية".
وأضاف "باتت بعض الأنظمة تمتطي الجامعة العربية أداة تآمر وتمرير مواقف لا تخدم قضايا الشعوب العربية، بل تحرفهم إلى معارك جانبية لا تخدم إلا أعداء الأمة العربية".
وأشار "إذا كانت الجامعة العربية تريد أن تمثل إرادة شعوبها، فعليها أن تعود إلى سوريا التي تعبّر عن إرادة أحرار الأمة العربية بأن العدو الأساسي لهذه الأمة هو الكيان الصهيوني المحتلّ لفلسطين والجولان، وتنتهك سيادة كثير من الدول العربية بطرق مختلفة".
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