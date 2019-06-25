فيديو نادر للملك فيصل داخل الكعبة

نشر موقع إلكتروني سعودي فيديو نادرا للعاهل السعودي السابق، الأمير فيصل بن عبد العزيز، يعود إلى عقود سابقة.

وبث الموقع الإلكتروني الثقافي "نحن تراثنا" فيديو نادرا للعاهل السعودي السابق، الملك فيصل بن عبد العزيز، لحظة نزوله من باب الكعبة المشرفة بعد غسلها، دون تحديد أي تاريخ لهذا الفيديو.

وكتب موقع "نحن تراثنا" حول هذا الفيديو النادر:

مقطع بسيط جداً جداً، الملك فيصل لحظة نزوله من باب الكعبة بعد غسلها، السعودية.

يشار إلى أن "نحن تراثنا" هو الموقع الرسمي للجمعية السعودية للمحافظة على التراث، وبين الفينة والأخرى ينشر فيديوهات نادرة للعائلة السعودية المالكة بوجه خاص، وعن المملكة بوجه عام.

ويذكر أن الملك فيصل، هو ابن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود (1906 — 1975)، وهو ملك المملكة العربية السعودية الثالث. تولى مقاليد الحكم في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1964 بعد تنحي أخيه غير الشقيق عن الحكم، الملك سعود، بسبب مرضه.