"قرار تاريخي استراتيجي"... شروط نيل الإقامة الذهبية في الإمارات

أعلنت دولة الإمارات شروطها للإقامة الذهبية على أراضيها، وذلك على هامش مؤتمر صحفي عقد في دبي.

قال اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن الإقامة الذهبية دائمة لمدة 10 سنوات وسميت بهذا الاسم لما لها من أهمية.

اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: ارتياح كبير في أوساط رجال الأعمال لقرار استصدار الإقامة الدائمة "الذهبية" التي يتم تجديدها كل 10 سنوات، و الإقامة الذهبية تشمل مستفيدين آخرين مثل رواد الأعمال والعلماء والطلبة المتفوقين@GDRFADUBAI pic.twitter.com/MxjfS6Zd90 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 25, 2019

وتابع المري "ملاك العقار ستكون إقامتهم لمدة 5 سنوات، شروط الإقامتين أكيد تفرق، بالنسبة لملاك العقار هي العقار وقيمة العقار وهناك شروط جانبية للعقار بأن يكون العقار ملك كامل 100% لصاحب العقار الذي يحمل الإقامة هذه..".

وأكد المري أنه بالنسبة للمستثمرين يجب أن يكون لديهم نشاطا بداية من 10 ملايين درهم فما فوق "أعتقد هذه مبادرة تاريخية أقدمت عليها الإمارات".

وأوضح اللواء المري، أن لقاء له تم في إدارة شؤون الإقامة والأجانب في دبي مع رجال وسيدات الأعمال في دولة الإمارات، أكدوا مدى ارتياحهم للقرار "يحتم عليهم الآن عدم التفكير بموضوع الإقامة وظروف الإقامة من أجل زيادة استثماراتهم في دبي".

وأضاف: "الكل أجمع على المناخ العام، المناخ الاقتصادي الأمان الأمن الإقامة البنية التحتية والحياة في دولة الإمارات بشكل عام جاذبة للمستثمر هذه كلها مقومات نجاح أضيفت إليها الإقامة الذهبية وهي قرار تاريخي حقا، إن شاء الله نوفق باستقطاب رجال وسيدات أعمال أكثر لزيادة الاستثمارات في دولة الإمارات".

وأشار المري إلى تلقيهم العديد من الاتصالات والاستفسارات "اعتقد أنت لما تاتي كمستثمر وتحس بالأمان، الإقامة أمر تجعل من المستثمر ورجل الأعمال وسيدة الأعمال تفكر: هل الإقامة بتصير؟ بتنقص؟ بتزيد؟ بتجدد؟ حسب الظروف، ولكن اليوم لما انت وفرت هذه الإقامة وشعر المستثمر بأنه بحالة نفسية مطمئنة أكيد أنها بتشجعه.. المستثمر في الخارج لما يجي ويشوف ويزور ويجس النبض، فرص الاستثمارات في دبي، نحن مقبلون في العام القادم على اكسبو 2020 أكيد بتكون جاذبة للمستثمرين والزوار في هذه المبادرة التي أتت في الوقت المناسب صراحة".

ونفى اللواء المري أن يحظى من حاز على الإقامة الذهبية بمعاملة خاصة بالقوانين المالية، وعن تكلفة التقديم لإقامة ذهبية مقارنة بتكاليف الإقامة العادية، قال المري إنها "نفس التكلفة وما فيها زيادة.. الحسبة مش قضية مال بل قضية استقرار رجال الأعمال واستمرارية الاستثمار.. وهذه الإقامة تنطبق على جميع المناطق سواء المناطق الحرة وغيرها، هناك طريقة عمل مع المناطق الحرة و بدأنا نتلقى طلبات من المناطق الحرة و أصدرنا إقامات منها".

منحت دولة الإمارات اليوم 6800 مستثمرا تأشيرات الإقامة الذهبية، وذلك في إطار الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة المميزة.

وحسب "بي بي سي" تأتى هذه الخطوة لدعم اقتصاد الإمارات بعد تأثره بتراجع أسعار النفط، حيث يضخ المستثمرون في الاقتصاد الإماراتي 27 مليار دولار.

وأقر نظام منح تأشيرات للمميزين من الأجانب في الإمارات العام الماضي، خصوصا المستثمرين الذين تصل قيمة استثماراتهم إلى 10 ملايين درهم إماراتي.

وكان نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، غرد عبر حسابه الشخصي في "تويتر" قائلا:"أطلقنا نظام الإقامة الدائمة، البطاقة الذهبية، في دولة الامارات… إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

​وتابع محمد بن راشد أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"، هم 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27.4 مليار دولار أمريكي).

وقال بن راشد إنه "سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات".

وأضاف حاكم دبي "نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا… وجميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".