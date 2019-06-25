أحدها متعلق بدول الخليج... الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية — أو من ينيبه — بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ألبانيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وشملت القرارات تفويض وزير الثقافة — أو من ينيبه — بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان، وكذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.#واس pic.twitter.com/0FiOwcZUZl— واس (@spagov) June 25, 2019
وقرر مجلس الوزراء كذلك تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب — أو من ينيبه — بالتباحث مع وكالة ضمان الجودة الأوروبية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان الجودة الأوروبية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي ، والتوقيع عليه.
كما قرر تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه — أو من ينيبه — بالتباحث في مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ودائرة السياحة والتسويق التجاري بـ دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت وهيئة الثقافة والسياحة في مملكة البحرين، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
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