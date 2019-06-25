أول تصريح لكوشنر في ورشة البحرين: علينا أن نتخيل واقعا جديدا في الشرق الأوسط

قال جاريد كوشنر في كلمته في ورشة المنامة في البحرين: علينا أن نتخيل واقعا جديدا في الشرق الأوسط ونقوم بعمل الكثير من المشاريع في المنطقة.