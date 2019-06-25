ضاحي خلفان: لن يقدم أي قائد عربي على صفقة "بيع فلسطين"

علق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، على "صفقة القرن"، قائلا إن "صفقة بيع فلسطين في القرن الحادي والعشرين لن يقدم عليها أي قائد عربي... حلم إبليس في الجنة.".

وقال ضاحي خلفان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، موجها رسالة إلى "المسؤولين العرب"، قائلا "في اجتماع صفقة القرن انتبهوا… لا بيع لكم في مالا تملكون… فلسطين ملك لأهلها".

اذا اشترى ترمب من بعض المسؤولين العرب اراضيهم لصالح اسرائيل فتلكم ام الكوارث..وبداية لصراع جديد بين العرب واسرائيل. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2019

​وتابع: "إذا اشترى ترامب من بعض المسؤولين العرب أراضيهم لصالح إسرائيل فتلكم أم الكوارث.. وبداية لصراع جديد بين العرب وإسرائيل".

رسالة الى المسؤولين العرب في اجتماع صفقة القرن…انتبهوا…لا بيع لكم في مالا تملكون…فلسطين ملك لأهلها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2019

​وأشار خلفان إلى "فشل "صفقة القرن" بكل مخططاتها ومحاولاتها… أي قائد عربي يقول نعم يدرك أن تاريخ الأمة لن يرحمه… لذلك فشلت الصفقة… بشارة".

التاجر ترمب..رجل الأعمال…صاحب الصفقات التجارية..هل سيستطيع ان يشتري بالمال صفقة سياسية…اذا حدث ذلك مع الأمة العربية…فسيكون ذلك هو الخسران المبين حقا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2019

​وأضاف "التاجر ترمب.. رجل الأعمال.. صاحب الصفقات التجارية.. هل سيستطيع أن يشتري بالمال صفقة سياسية… إذا حدث ذلك مع الأمة العربية… فسيكون ذلك هو الخسران المبين حقا".

صفقة بيع فلسطين في القرن الحادي والعشرين لن يقدم عليها أي قائد عربي…حلم ابليس في الجنة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 25, 2019

ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة، والتي دعت لعقد مؤتمر البحرين أو ورشة البحرين، اليوم وغدا الأربعاء، خلال المؤتمر عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.