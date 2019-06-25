الأمن العراقي يضبط عناصر من "داعش" في شمال البلاد

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، 25 حزيران/يونيو، مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، أن قوة من وكالة الاستخبارات تلقي القبض على أربعة من عناصر "داعش"، عملوا بأسماء وكنى مختلفة مع العصابات الإرهابية.

وأوضحت الخلية، أن العناصر الأربعة، تم كشفهم حسب الوثائق الموجودة لدى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، فضلا عن مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحقهم.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي 21 يونيو الحالي، القبض على ما يسمى مسؤول "ديوان الغنائم" في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في مدينة القيروان بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

ويكرر "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.