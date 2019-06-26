السعودية تعلن افتتاح مطار خليج "نيوم"

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن افتتاح مطار خليج "نيوم" بمساحة إجمالية تبلغ 3643 مترا مربعا على أن يتم تسيير أولى رحلاته التجارية في 30 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها مطارا تجاريا، وأصبح جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية بدءا من الأسبوع المقبل.

هيئة #الطيران_المدني تعلن عن افتتاح مطار خليج نيومhttps://t.co/wnQPsvZ4jh — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) June 25, 2019

وأضافت الهيئة أن ذلك تم بعد الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM".

وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

وتطل مدينة نيوم على سواحل البحر الأحمر، والتي تقع في أقصى شمال غرب المملكة، بتكلفة استثمارية تربو على نصف مليار دولار أمريكي، وتشغل مساحة 26 ألف كيلو متر مربع، وتعد حجر زاوية في رؤية المملكة 2030.