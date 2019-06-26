"موقف مشرف"... حمد بن جاسم يغرد عن أمير قطر وأزمة الخليج

أشاد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، اليوم الأربعاء، بموقف بلاده من الأزمة الخليجية التي تشهدها الدوحة من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى.

وغرد حمد بن جاسم، على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، في ذكرى تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في البلاد، حيث قال: "تمر اليوم الذكرى السادسة لتولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم. ونحن نذكر كلمة سموه ابشروا بالعز والخير. فالعز هو سيدي سمو الامير والموقف المشرف في الأزمة التي فرضت علينا، والخير هو ما حرصت على الوفاء به من بشارتكم".

تمُر اليوم الذكرى السادسة لتولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى مقاليد الحكم. ونحن نذكر كلمة سموه ابشروا بالعز والخير. فالعز هو سيدي سمو الامير والموقف المشرف في الأزمة التي فرضت علينا، والخير هو ما حرصت على الوفاء به من بشارتكم ، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 25, 2019

​وأضاف، في تغريدة أخرى: "فكل الشعب يا سيدي بخير، تنعاد علينا هذه الذكرى سنين عديدة وقطر وأميرنا وشعب قطر في عز وخير".

فكل الشعب يا سيدي بخير ، تنعاد علينا هذه الذكرى سنين عديدة وقطر وأميرنا وشعب قطر في عز وخير. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 25, 2019

​وبرز وسم حمل اسم "ذكرى تولي تميم المجد" على تويتر، حيث علق الإعلامي القطري، عبدالله العذبة ناشرا مقطع فيديو بتعليق قال فيه: "حفظ الله قطر من أطماع الأعدقاء في ثروتها الذين ظنوا أنها لقمة سائغة، وها هي ذكرى تولي تميم المجد السادسة ونحن في عز وخير كما قال أبو حمد للشعب.. يا إخوان".