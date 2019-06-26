استقبال مهيب لولي العهد السعودي في كوريا... هذا ما كتبه في سجل الزيارات (فيديو+ صور)

استقبل الرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأجريت مراسم استقبال ولي العهد في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيئول، وفور وصول ولي العهد بوابة القصر أجريت مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالا بن سلمان إلى كوريا خاصة وأنها أول زيارة لولي عهد سعودي إلى كوريا الجنوبية منذ 1998.

جانب من استقبال الرئيس الكوري لسمو #ولي_العهد اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول.#محمد_بن_سلمان_في_كوريا#واس pic.twitter.com/tNVTHlL7Co — واس (@spagov) June 26, 2019

​والتقط ولي العهد السعودي الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، ثم استعرضا حرس الشرف.

وصافح ولي العهد السعودي كبار المسؤولين الكوريين، كذلك صافح الرئيس الكوري الأمراء، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافقين لولي العهد.

ووقع ولي العهد في سجل الزيارات، قائلا: "سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة".

​وتستمر الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى سيئول تستغرق يومين، ومن المتوقع أن يجري بن سلمان محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي وعدد من المسؤولين الكوريين تشمل القضايا ذات الاهتمام المشترك كما سيحضر توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، ومأدبة غداء في البيت الأزرق سيحضرها رؤساء الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية بما فيها "سامسونغ" و"هيونداي" و"إل جي" ومجموعة "إس كيه".

صور | رئيس كوريا وسمو #ولي_العهد يعقدان اجتماعًا موسعًا استعرضا خلاله العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.#محمد_بن_سلمان_في_كوريا pic.twitter.com/OyNWj9U9dk — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 26, 2019

وسيحضر ولي العهد السعودي حفل توسعة مصفاة النفط "إس-أويل"، ثالثة أكبر مصافي نفط كوريا والتي تملكها بالكامل شركة "أرامكو" السعودية.

​وبدأت العلاقات السعودية الكورية عام 1962، وتطورت حتى افتتاح سفارة لكوريا الجنوبية في مدينة جدة 1972.

وكانت أول زيارة لمسؤول سعودي كبير لكوريا، هي زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 1998 وكان وليا للعهد آنذاك.

وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمزود الأول لها بالنفط الخام، فيما تصدر كوريا لها سلعا ومنتجات مختلفة.