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10:34 26 يونيو/ حزيران 2019
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    رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، يعقد مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    ولي العهد السعودي يكشف عن تجربة يريد تكرارها بشكل أكبر

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    عقد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اجتماعا موسعا استعرضا خلاله العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

    وأكد الأمير محمد بن سلمان أن "بلاده تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية"، مؤكدا أن "المملكة لديها تجربة رائعة جدا مع كوريا الجنوبية في السابق ونريد أن نكررها بشكل أكبر وأفضل لمصلحة بلدينا"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    وأضاف ولي العهد السعودي: "نعلم بوجود إمكانيات هائلة وشراكة بين البلدين غير مستغلة وفرص لزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير القدرات الدفاعية وتحقيق ازدهار اقتصادي من خلال البناء المشترك للصناعات وتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة بين الشعبين".

    ​وأشاد بجهود الرئيس الكوري منذ توليه منصبه في سبيل رفاهية المواطن الكوري ومكافحة الفساد، مؤكداً أن هذا الأمر من الأولويات التي تبنتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

    وعبر ولي العهد السعودي عن سعادته بتطور الجمهورية الكورية في الخطة الخمسية 2017 – 2022، مشيرا إلى فرص التعاون بين المملكة وجمهورية كوريا من خلال التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين في مجالات الطاقة وصناعة السيارات والاتصالات وتقنيات الجيل الخامس والصحة والتعاون في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية.

    ​وتستمر الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى سيئول تستغرق يومين، ومن المتوقع أن يجري ابن سلمان محادثات مع المسؤولين الكوريين تشمل القضايا ذات الاهتمام المشترك كما سيحضر توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، ومأدبة غداء في البيت الأزرق سيحضرها رؤساء الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية بما فيها "سامسونغ" و"هيونداي" و"إل جي" ومجموعة "إس كيه".

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