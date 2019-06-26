إجراءات سعودية جديدة بشأن حجاج السودان

أعلن سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم، عن اتخاذ بعض الإجراءات بشأن الحجاج السودانيين.

وقال السفير علي بن حسن جعفر، إن سفارة المملكة قد اتخذت كل الإجراءات الميسرة لتأشيرات حجاج هذا العام (1440)هـ، بحسب صحيفة "السوداني".

وأضاف أن السفارة على استعداد تام لإتمام تأشيرات حصة حجاج السودان المتفق عليها وبالسرعة المطلوبة.

وأشار خلال مخاطبته احتفالية بالنادي العائلي، إلى إنه نتيجة لما تم توفيره من بنية تحتية تقنية لدى سفارات المملكة أصبحت التأشيرة ميسرة.

وأوضح أنه وفي شهر رمضان تم إجراء التأشيرة لمائة ألف من المعتمرين من السودان، والتي كانت فيما مضى تستغرق شهرا كاملا.

وقال السفير السعودي إن سفارات المملكة لديها الآن من البنية ما يمكنها من أن تتم التأشيرة في ظرف ساعات.