تصريحات نارية من وزير خارجية الإمارات بشأن هجمات بحر عمان والنووي الإيراني

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، إن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في بحر عمان عمليات تخريبية، قائلا: "نحتاج دليلا واضحا ومقنعا فيما يتعلق بهجمات الناقلات في الخليج".