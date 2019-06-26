تصريحات نارية من وزير خارجية الإمارات بشأن هجمات بحر عمان والنووي الإيراني

وزير خارجية الإمارات: نحتاج دليلا واضحا ومقنعا فيما يتعلق بهجمات الناقلات في الخليج
وزير خارجية الإمارات: الهجمات على ناقلات النفط في بحر عمان عملية تخريبية
وزير خارجية الإمارات: هناك مناقشات أولية لتشكيل تحالف دولي بشأن الأمن البحري في الخليج
وزير خارجية الإمارات: يجب أن يضم الاتفاق النووي مع إيران دول المنطقة
وزير خارجية الإمارات: ندعم جهود المبعوث الدولي لليمن وسنعمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسيى
وزير خارجية الإمارات: حريصون على دعم العملية السياسية في سوريا
وزير خارجية الإمارات: نعمل على تطوير التعاون التجاري والسياحي مع روسيا
يتبع…
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