إعلامية كويتية تهاجم قطر بسبب صورة في ورشة البحرين

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، دولة قطر، اليوم الأربعاء، بسبب قناة "الجزيرة" والسوشيال ميديا.

ونشرت فجر السعيد عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة، قالت فيها: "إعلام الشقيقة قطر بشقيه الجزيرة والسوشيال ميديا صار له فترة يهاجم كل من يشارك في ورشة البحرين ويتهمه بالعمالة وبيع القضية الفلسطينية".

اعلام الشقيقه #قطر بشقيه الجزيره والسوشيال ميديا صارله فتره يهاجم كل من يشارك في ورشة البحرين ويتهمه بالعماله وبيع القضيه الفلسطينيه ونتفاجأ بـصورة وزير المالية #القطري #علي_شريف_العمادي في الصفوف الأولى بورشة البحرين التي يصفها الإعلام القطري أنها لبيع #فلسطين…😱😱 #ويح_قلبي pic.twitter.com/VXA5kQDtYS — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 26, 2019

​وتابعت: "ونتفاجأ بصورة وزير المالية القطري علي شريف العمادي في الصفوف الأولى بورشة البحرين التي يصفها الإعلام القطري أنها لبيع فلسطين #ويح_قلبي".

بوعلي… الشعب الأبي اللي رفض ليش حكومته الرشيده ماطاعته وقاطعت المؤتمر.. اليس من باب الشفافيه ان تسجيب الحكومات الديمقراطيه لأصوات شعوبها كما حدث في الكويت.. البرلمان وجه نداء للحكومه والحكومه قاطعت مهوووووووووووو https://t.co/3SPXUTMoWT — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 26, 2019

وقالت ردا على تغريدة للنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، والمستشار السابق لوزير الدفاع القطري، ناصر الدويلة، إن "الشعب الأبي اللي رفض ليش حكومته الرشيدة ما طاعته وقاطعت المؤتمر.. أليس من باب الشفافية أن تسجيب الحكومات الديمقراطية لأصوات شعوبها كما حدث في الكويت.. البرلمان وجه نداء للحكومة والحكومة قاطعت".

الشعب القطري الابي رفض بكل شفافيه و امان مشاركة وزير المالية القطري في ورشة المنامه وهنا يكمن الفرق بين الشعب الحر و الشعوب المستعبدة فالشعب القطري رفض المشاركه وانتقد مشاركة وزير ماليته ولم يعتقل اي انسان قطري و لم تتوتر الاجواء الامنيه في قطر فالشعب حر والحكومه رشيدة ولو اخطأت — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 26, 2019

وكان الدويلة كتب عبر حسابه الرسمي بتويتر، قائلا إن "الشعب القطري الابي رفض بكل شفافية وأمان مشاركة وزير المالية القطري في ورشة المنامة وهنا يكمن الفرق بين الشعب الحر والشعوب المستعبدة فالشعب القطري رفض المشاركه وانتقد مشاركة وزير ماليته ولم يعتقل أي إنسان قطري ولم تتوتر الأجواء الأمنية في قطر فالشعب حر والحكومة رشيدة ولو أخطأت".