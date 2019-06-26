الرياض: أزمة اللاجئين الفلسطينيين لن تنتهي إلا بإنهاء الاحتلال

قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، إن الرياض تؤكد حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم، حق ثابت وراسخ ولا يسقط بالتقادم.

وأشار المعلمي في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، إلى زيادة معاناة اللاجئين الفلسطينيين بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأمن الغذائي والفقر الشديد، حسبما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية.

وأوضح مندوب المملكة العربية السعودية أن بلاده قدمت للأونروا دعما منذ عام 2000 وحتى عام 2019 يقدر بنحو مليار دولار، وأن مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين بلغت نحو 7 مليار دولار.

ودعا المعلمي المجتمع الدولي إلى دعم احتياجات الأونروا، لتتمكن من لقيام بتمويل براممج خدماتها المتزايدة في ظل ما وصفه بـ "الانتهاكات الإسرائيلي المستمرة"، ومواجهة زيادة أعداد اللاجئين مقابل نقص التمويل.

وأكد مندوب المملكة أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأن أزمتهم ليست أزمة إنسانية بقدر ما هي أزمة سياسية لن تتم معالجتها إلا بمعالجة السبب الرئيسي بـ"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبقية الأراضي العربية وفقا للقرارات الدولية والمبادرة العربية".