العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات لحضور تدريب عسكري مشترك

وقال الديوان الملكي، في بيان اليوم الأربعاء، "جلالة الملك عبد الله الثاني يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1"، بين القوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي والقوات المسلحة الإماراتية".
جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي في دولة #الإمارات العربية المتحدة، لحضور التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1"، بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والقوات المسلحة الإماراتية، والذي يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين #الأردن— RHC (@RHCJO) June 26, 2019
وذكر الديوان الملكي أن التدريب يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين.
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