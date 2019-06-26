رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية: العراق يرفض محاكمة "الدواعش" على أراضيه

قال عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، إن العراق طالب أكثر من مرة بمحاكمة العناصر الإرهابية في بلدانهم.

وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء "لكن هذه الدول رفضت رفضا قاطعا، لذلك أصبحت المهمة حاليا في أيدي القوات العراقية، التي تعلم أن الحدود مفتوحة ما قد يؤدي إلى تهريب هؤلاء من مكان لآخر".

وتابع "في نفس الوقت يرى العراق أن محاكمة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في سوريا لا يمكن أن تتم بصورة جيدة بسبب عدم توافر الإمكانات القانونية اللازمة".

وأشار عدنان السراج إلى أنه يجب أن تحل الأمم المتحدة هذه الإشكالية خاصة أن هناك من الدول من يرى أن أحكام الإعدام، التي تصدر بحق الإرهابيين غير قانونية.

وأكد السراج أن المحاكم العراقية تحاكم المئات من هذه العناصر يوميا وجاهزة دائما لمحاكمة المزيد ولديها إمكانات وقدرات أمنية قوية لضرب تجمعات الخلايا النائمة، مطالبا أن تكون الأمم المتحدة هي الضامنة لمسار المحاكمات وشريكة لحث الدول الأخرى لتطبيق القانون والسعي لمحاكمة هؤلاء.

وقال رئيس المركز العراقي إن مكاسب العراق سياسية وليست مادية مؤكدا أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية عرضت أموالا مقابل محاكمة عناصر "داعش"، لكن العراق رفض ذلك تماما.