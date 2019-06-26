وزير الخارجية البحريني لقناة عبرية: نريد أن نتكلم مباشرة مع الشعب الإسرائيلي

قال خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، لقناة عبرية، إننا نريد أن نتكلم مباشرة مع الشعب الإسرائيلي.

نشر باراك رافيد، الصحفي والإعلامي الإسرائيلي، تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أكد فيها أن وزير الخارجية البحريني يريد إجراء حوار مباشر مع الإسرائيليين، وذلك عبر حوار أجراه الصحفي نفسه مع ابن أحمد.

وقال رافيد:

نود أن نقدم الشكر للمنامة على استضافة ورشة البحرين.

خاص: وزير الخارجية البخريني @khalidalkhalifa قال لي في مقابلة في المنامة: "نريد أن نتكلم مباشرتا مع الشعب الإسرائيلي" pic.twitter.com/u91mwtgOuq — Barak Ravid (@BarakRavid) June 26, 2019

ورد عليه ابن أحمد:

هذه أول مقابلة لي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، لطالما رغبنا في حل الصراع العربي الإسرائيلي، أو الفلسطيني الإسرائيلي، وتحدثنا مع أرجاء العالم حول ذلك، دون الحديث المباشر مع الجمهور الإسرائيلي، سواء مع القنوات التلفزيونية أو الصحفيين الإسرائيليين.