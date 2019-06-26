تركي آل الشيخ يسخر من وكالة الأنباء القطرية

هاجم رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بسبب نشرها تغريدة تتحدث فيها عن برنامج الدوحة الترفيهي في موسم الصيف.

نشر تركي آل الشيخ تغريدة تحتوي على صورة لتغريدة وكالة الأنباء القطرية، علق عليها قائلا "طبعا حساباتهم وقنواتهم جالسة تهاجم ما يحصل عندنا… لا تعليق… لكن على الأقل كنتم غيرتوا اسم الرزنامة".

طبعا حساباتهم وقنواتهم جالسة تهاجم اللي يحصل عندنا… لا تعليق…طيب على الأقل غيروا اسم الروزنامة🤔 pic.twitter.com/zSTzJAgDsA — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 26, 2019

ثم نشر تغريدة أخرى سخر فيها من عبد الله العذبة، رئيس المركز القطري للصحافة ورئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية، أرفق فيها مقطع فيديو ساخر، قال فيها: "أتوقع لو يسويها العذبة في الترفيه في قطر… بيولع الترفيه هناك".

وكانت وكالة الأنباء القطرية، قد نشرت تغريدة قالت فيها: "الدوحة تستضيف مجموعة من الحفلات الموسيقية والترفيهية، والتي تضم أبرز نجوم الموسيقى العالمية وفن الكوميديا والغناء، ضمن موسم الصيف في قطر، لتقديم رزنامة حافلة بالترفيه والموسيقى لكل أهل قطر وزوارها في مركز قطر الوطني للمؤتمرات".

أتوقع لويسويها العذبة في الترفية في قطر… بيولع الترفية هناك👍 pic.twitter.com/fnR8MpwqLD — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 26, 2019

ورد عبد الله العذبة على تغريدات تركي آل الشيخ الساخرة، بتغريدة أخرى تسخر من استقالة رئيس هيئة الترفيه العربية من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم.

أ د ب: تركي آل شيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.

قرار ممتاز؛ لكي يتفرغ تركي وناسة، لقناة وناسة التي ستقود الشعب لمرافئ الخير والسلام والأمان، ويونس الجنود في الحد الجنوبي، ولصفع المقاومة اليمانية بصواريخ الترفيه والوناسة يا إخوان pic.twitter.com/eA7fVQFjtz — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) June 26, 2019

وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، التي تتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.