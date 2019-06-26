السودان: ناقلات توزع فصائل عسكرية ترتدي زي الدعم السريع في عدة مناطق

أكد اللواء ركن عثمان محمد حامد، رئيس دائرة العمليات في قوات الدعم السريع، إن جماعات وعناصر تتبع للحركات المسلحة في الاعتصام كانت وراء حملات تشويه صورة الدعم السريع، وأن هذه المجموعات تتحرك كفصائل عسكرية ترتدي زي الدعم السريع.

وأبان أن هذه الفصائل يتم نقلها عبر ناقلات توزعهم في عدة مناطق لإثارة التفلتات، مضيفا أن وجود القوات في المدن فرضته الظروف الأمنية بعد حملات تحييد الشرطة والأمن، بحسب شبكة الشروق السودانية.

وأكد أن قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة وتحت قيادة القائد الأعلى للجيش وهي قوات قومية تعمل في كل السودان.

وتابع بأن قوات الدعم السريع شاركت في عاصفة الحزم بقرار من القوات المسلحة لمنع الاعتداء على الأراضي المقدسة، وعملت في اليمن مع القوات السعودية والإماراتية وحققت نجاحات ولها علاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وفند اللواء عثمان المزاعم والحملة الممنهجة ضد قوات الدعم السريع واستغلال صور إخلاء منطقة كولمبيا للإساءة لها، إلى جانب دمغها بتجنيد الأطفال.

وأوضح في هذا الخصوص أن وفدا أمريكيا زار الدعم السريع وتأكد من أن التجنيد في الدعم السريع يتم بواسطة شهادة الرقم الوطني، مؤكدا انضباط الدعم السريع وأن لها قسم ولاء، ويحكمها قانون القوات المسلحة وبها أكثر من 800 ضابط من القوات المسلحة.