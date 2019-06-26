تعرض قاعدة حميميم الروسية لهجوم باستخدام طائرات مسيرة

أعلن المركز الروسي للمصالحة، اليوم الأربعاء، أن المتشددين في سوريا حاولوا في 26 يونيو مهاجمة قاعدة الروسية الجوية "حميم" باستخدام طائرات مسيرة وجرى إسقاطها بواسطة أسلحة الدفاع الجوي