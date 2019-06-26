اعتقال مسؤول استخبارات "داعش" في محافظة كركوك العراقية

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، عمل "مسؤولا للاستخبارات" في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، أن قوة من وكالة الاستخبارات، بجهود مكثفة، ومتابعة مستمرة، ألقت القبض على احد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في "محافظة كركوك".

وأوضحت الخلية، أن العنصر، كان يعمل "مسؤولا لاستخبارات "داعش".

ونوهت الخلية، إلى أن عملية إلقاء القبض، تمت بعد ورود معلومات دقيقة من مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا.

واعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، أمس الأول الإثنين، أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبطت بحوزته أسلحة ووثائق مهمة، في محافظة كركوك.

وحسب بيان للخلية الإعلام الأمني، تمكنت قيادة العمليات الخاصة الثانية، فوج مكافحة إرهاب كركوك، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، بجهود متميزة، ومتابعة ميدانية، من إلقاء القبض على قيادي في عصابات "داعش" الإرهابية.

وأضافت الخلية، أن الإرهابي، تم اعتقاله في منطقة حي الوحدة وسط كركوك، شمال العاصمة بغداد.

ونوهت خلية الإعلام الأمني، إلى أن القوات ضبطت بحوزة الإرهابي، مجموعة من الأسلحة والوثائق المهمة.

وفي وقت سابق من صباح الإثنين الماضي، 24 يونيو الجاري، نفذت القوات العراقية، عملية نوعية بالتنسيق مع التحالف الدولي، لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي، في كركوك، أغنى مدن شمال العراق.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة مزعومة".