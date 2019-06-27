الرئيس اللبناني يستقبل وفد مجلس الشورى السعودي

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، يوم أمس الأربعاء، وفدا من مجلس الشورى السعودي، حيث أثتى على العلاقات الأخوية المشتركة التي تربط لبنان والمملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط " أن الرئيس اللبناني أشاد بالمبادرات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان واللبنانيين، وبالقرار الذي اتخذته المملكة برفع الحظر عن مجيء السعوديين إلى لبنان، الأمر الذي سيجعل موسم الصيف هذه السنة مميزا بوجود الأشقاء السعوديين خصوصا والخليجيين عموما في الربوع اللبنانية.

كما أكد عون أهمية عودة السلام والتوافق بين الدول العربية ورأى أن الاختلاف في السياسة يجب ألا يخرج عن المبادئ الميثاقية لجامعة الدول العربية.

بدوره شدد الوفد السعودي على العلاقات التاريخية بين البلدين، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان واستقراره.

وأكد أن ارتياح المواطنين السعوديين للمجيء إلى لبنان، خصوصا في فصل الصيف حيث يعتبرون أنهم في بلدهم الثاني.