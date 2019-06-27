العراق: التوترات في الخليج تشكل تهديدا خطيرا على السلام وحركة النفط في المنطقة

قال وزير النفط العراقي، إن التوترات الأخيرة في الخليج تشكل تهديدا خطيرا على السلام وحركة النفط في المنطقة.

وأكد ثامر الغضبان، أن العراق "لن ينحاز إلى أي طرف وسط التوتر الحالي بالشرق الأوسط، في وقت يشهد تصاعدا للخلاف بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف وزير النفط العراقي في مؤتمر بشأن نفط العراق بلندن "لن ننحاز إلى بلدان بعينها أو نكون طرفا في تحالف ضد دول أخرى".

وتابع قائلا في مؤتمر تنظمه شركة (سي.دبليو.سي) إن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة بالشرق الأوسط، خاصة في خليج عمان "تشكل تهديدا خطيرا للسلام في المنطقة ولمرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بحرية ودون انقطاع".