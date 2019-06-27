فتاة تلقى حتفها في هجوم 3 سمكات قرش

لقيت الأمريكية ليندسي جوردان من ولاية كاليفورنيا مصرعها بعد تعرضها لهجوم من قبل ثلاث سمكات قرش في جزر البهاما.

ووفقا لقناة "سكاي نيوز"، وصلت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا إلى جزر البهاما مع أسرتها لقضاء عطلة الإجازة، وممارسة رياضة الغوص، فما كان منها إلا أن هوجمت من قبل أسماك القرش قبالة جزيرة روز، وتم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة بعد ساعات قليلة.

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 27, 2019

وبحسب القناة، حاول أفراد الأسرة تحذير الفتاة من وجود أسماك القرش تحوم حولها، لكنها لم تلاحظ.

وفي وقت سابق توفي سباح أسترالي يبلغ من العمر 42 عاما متأثرا بنوبة قلبية بعد تعرضه لصعقة كهربائية من قبل سمكة الرعاد.